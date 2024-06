Palio del Niballo a Faenza, il Rione Verde vince la sfida tra i cavalieri dopo spareggi fiume

Ravenna, 24 giugno 2024 – Si tinge di Verde il 67esimo Niballo Palio di Faenza. In uno stadio Bruno Neri gremito nonostante il tempo incerto e con diverse persone ‘rimbalzate’ ai cancelli per indisponibilità dei biglietti (molto seguita anche dall’estero tuttavia è stata la diretta sui social), a trionfare dopo una lunghissima serie di spareggi è stato messer Marco Diafaldi del Rione Verde in sella a ‘Magia dei Sapori’.

Il cavaliere di Porta Montanara ha bissato la vittoria del 2023 aggiudicandosi una edizione molto avvincente e piuttosto veloce in termini di tempi, nel quale però non sono bastate venti tornate regolari per giungere a una conclusione.

E’ stato quindi necessario ricorrere agli spareggi a tre, a cui oltre a Diafaldi hanno preso parte Gertian Cela del Rione Giallo su ‘All Our Dream’, e Matteo Tabanelli su Lethal Grey. I tre cavalieri sono arrivati agli spareggi con 5 scudi ciascuno. Dietro si sono piazzati Matteo Rivola del Rione Rosso e all’ultimo posto Luca Innocenzi del Borgo Durbecco.

Nel corso della serie di sfide ha pesato la vittoria del Giallo sul Borgo (3a tornata), le due vittorie del Nero su Rosso (5a) e Verde (7ma), la vittoria del Rosso sul Borgo (11ma), la vittoria del Borgo sul Nero (15ma), e le due vittorie del Verde su Borgo e Rosso (19ma e 20ma). Così nella seguente interminabile serie di spareggi, a cui si è aggiunto il tempo di attesa di oltre 25 minuti, a spuntarla è stato il cavaliere più abile, sebbene agevolato da un aspetto: non si sarebbe andati oltre il terzo spareggio, dietro parere della commissione veterinaria, per il benessere dei cavalli, e quindi si è guardato alla classifica dell’anno scorso.

Per il Verde è la nona vittoria al Niballo. Nel pregara durante la premiazione della miglior figura femminile è stato assegnato il liocorno in ceramica realizzato da Alexandra Massari a Giulia Marini del Rione Nero. Il Rione Rosso invece si è aggiudicato il premio per il miglior corteo e per il miglior araldo, impersonato da Matteo Fiori.