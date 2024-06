Bandiere: protagonisti Nero, Durbecco e Rosso

Borgo Durbecco, Rione Rosso e Rione Nero si sono divisi le vittorie del Torneo degli Alfieri Bandieranti e dei Musici del "Niballo-Palio di Faenza" 2024, andato in scena nella serata di sabato e domenica scorsi in una Piazza del Popolo gremita. L’evento ha segnatoe l’esordio di un nuovo programma computerizzato per la giuria inviata dalla Federazione sbandieratori, che ha permesso di avere i responsi appena una decina di minuti dopo la conclusione delle gare. Questo aspetto va a braccetto con la perfetta organizzazione curata dall’Ufficio Palio del Comune assieme al Gruppo Municipale che sovrintende alla regolarità della competizione.

Tutti gli sbandieratori gareggiano con un’asta in fibra di carbonio su cui è montato il vessillo del proprio Rione. Nella specialità del Singolo si è affermato l’alfiere del Rione, Rosso Raffaele Rampino junior con la nota maestria, che gli era già valsa quattro titoli a Faenza (2016, 2017, 2021, 2022), pur incappando con cinque bandiere nelle mani nella caduta a terra di una di queste, la cosiddetta ’stesa’, errore che non ha compromesso il positivo parere della giuria. Francesco Santandrea del Rione Nero ha sfoderato una prova spettacolare che ha deliziato gli spettatori, peccando nell’imprimere un po’ troppa velocità alla prestazione che gli è costata nel finale diverse incertezze e l’ha relegato al secondo posto. All’altezza nell’essere in gara a Faenza è stata l’esibizione di Filippo Rossi del Rione Verde anch’egli incappato in una stesa mentre aveva cinque bandiere, terzo gradino del podio. Nella gara più attesa quella delle Coppia, è stato il Nero ad imporsi. Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani hanno vinto per la quarta volta. Secondo posto per gli sbandieratori del Rione Rosso, poi la classifica vede al terzo il rione Verde e a seguire Giallo e Borgo Durbecco. Miglior tamburino è ancora una volta Luca Linguerri del Rione Rosso, che precede con un ampio margine il tamburino del Borgo, poi Nero, Giallo e Verde. Il Rione Rosso ha anche svettato nella classifica combinata del "Trofeo Luciano Bugli", che va a premiare il rione che ha ottenuto il migliore risultato prendendo in esame le classifiche della gara a Coppie e della gara a Coppie Under 21.

Nelle altre gare, gli sbandieratori del Borgo Durbecco si sono aggiudicati il successo nelle specialità della Piccola Squadra e della Grande Squadra davanti ai competitivi rivali del Rione Nero che hanno sfoderato la migliore prestazione nei Musici della Grande Squadra. È piaciuta a spettatori e giuria la Piccola Squadra del Borgo Durbecco, con i suoi sei sbandieratori (Mattia Pasi, Marco Pasi, Devis Valmori, Nicolas Gorini, Marco Solaroli, Andrea Carloni). Si sono piazzati con distacchi ravvicinati i Rioni Giallo, Verde e Nero. Nella Grande Squadra i sedici alfieri del Borgo Durbecco (Mattia Pasi, Marco Pasi, Devis Valmori, Nicolas Gorini, Marco Solaroli, Marco Tarroni, Federico Maurizi, Alessandro Baldassarri, Alessandro Ricci, Matteo Maurizi, Lorenzo Rinaldi, Luca Battaglino, Alessio Buzzi, Andrea Carloni, Andrea Leonardi, Davide Guerrini), hanno dato spettacolo senza commettere errori.

Gabriele Garavini