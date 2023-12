Rissa in piazza del Popolo a Ravenna, giovane ferito

Ravenna, 30 dicembre 2024 – Rissa nella centralissima piazza del Popolo di Ravenna, qualche minuto prima delle 17.30 di oggi con un giovane rimasto lievemente ferito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per soccorrere il ragazzo, sono intervenuti i carabinieri.

Per cause al vaglio dei militari, a un certo punto tra alcuni giovani di origine nordafricana sarebbero iniziate a volare parole grosse e poi qualcuno avrebbe alzato le mani. In particolare, uno dei ragazzi avrebbe ferito un altro con il vetro di un bicchiere.

A chiamare i militari dell’Arma sono stati due membri dell’Associazione nazionale carabinieri.