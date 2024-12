Cerca di rubare in un cantiere e aggredisce chi lo ha scoperto: arrestato a Faenza E’ originario della Romania ed è finito in manette per rapina impropria: gli operai della ditta e un vicino si accorti di ciò che stava accadendo e hanno fatto scattare l’allarme. Lui li ha minacciati e ferito uno di loro per poi tentare la fuga