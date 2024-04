Niente più chemio per Sara, il papà: “La mia bimba malata di tumore non ce la farà, aiutateci a esaudire i suoi sogni”

Faenza (Ravenna), 19 aprile 2024 – Continua la raccolta fondi per la piccola Sara, la bambina di 5 anni di Faenza, alla quale a tre anni è stata diagnosticata una rara forma di tumore, un neuroblastoma al quarto stadio per cui per anni ha seguito cicli di chemioterapia.

Purtroppo però, come ha scritto il padre Mattia ieri sera nella pagina della raccolta fondi sulla piattaforma online Gofundme, “stamattina la chemio di Sara non si è svolta ed è stato deciso di non farla più”.

E ancora: “Dai controlli fatti e dalla situazione clinica di Sara, l'équipe medica che la segue, ci ha comunicato che per Sara, non c'è più nulla che si possa fare, la sua malattia purtroppo fa resistenza anche alla chemio e appesantire questa terapia servirebbe solo a fare stare ancora di più male Sara, perché il suo piccolo fisico non riceve più nulla, e soffre tantissimo sotto chemio”.

Il padre della piccola ha scritto che “faremo passare tutto il tempo che Dio vorrà concederle, facendola divertire e portandola nei posti che desidera, perché questo è tutto ciò che umanamente noi possiamo fare”.

E per questo chiunque voglia sostenere la piccola, affinché possa passare gli ultimi giorni in serenità insieme ai suoi genitori, potrà fare una donazione al link: https://www.gofundme.com/f/per-la-piccola-sara-malata-oncologica