Social e videogiochi Come gestire i figli

Sportello ESC e Centro per le Famiglie organizzano tre incontri per genitori interessati a riflettere insieme ad esperti su come gestire in maniera sana il rapporto con i figli e il loro uso di videogiochi, social network e il web in generale. Si comincia

il 27 aprile, alle 20.30, su “Gaming e genitori, conoscere videogiochi e social: opportunità e attenzioni”, con un confronto con Fabio Bianchetti, educatore ludico e Chiara Pracucci, psicologa. Per le iscrizioni [email protected]