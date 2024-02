‘Spiaggia dei valori’, progetto per disabili a Punta marina: saranno realizzate 30 nuove postazioni attrezzate

Ravenna, 12 febbraio 2024 – “Ringrazio Debora Donati e tutte le persone che con l’associazione ‘Insieme a Te’ hanno reso possibile questo bellissimo progetto (…). il cui punto di forza non è solo quello di poter garantire l’accessibilità fisica alle strutture balneari, ma in particolare il coinvolgimento di ragazzi e giovani studenti che con la loro attività di volontariato potranno accogliere, assistere e supportare le persone che fruiranno della spiaggia. Sono davvero felice di sostenere questo progetto e mi auguro possa diventare un modello virtuoso per molti altri nel nostro Paese”.

Stabilimento balneare di Punta Marina interamente dedicato ai disabili (foto d'archivio)

Così Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, commenta la ‘Spiaggia dei valori’, lodevole progetto che vedrà la realizzazione di una struttura (operativa dalla prossima estate) per le persone con disabilità.

L’associazione ‘Insieme a Te’, che dal 2018 allestisce una struttura temporanea estiva sul litorale di Punta Marina Terme per permettere la fruizione della spiaggia e la balneazione a persone con gravi disabilità motorie, sensoriali, intellettive, nel 2023 si è aggiudicata, tramite bando pubblico del Comune di Ravenna, la concessione demaniale ventennale della medesima area, per la realizzazione di uno spazio polivalente, destinato ad attività rivolte a persone con disabilità e agli accompagnatori.

La nuova struttura rientra nel progetto ‘In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me’, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie ad uno stanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le disabilità sul Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Il Comune di Ravenna è partner di questo progetto assieme agli altri Comuni della costa emiliano-romagnola, a Cerpa Italia Onlus e ad Apt Servizi s.r.l.

La nuova struttura prevede la realizzazione di 18 postazioni riservate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, e di 12 postazioni sotto l’ombrellone, attrezzate ad ospitare persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative (come SLA e affini) e gli accompagnatori; bagni accessibili; aree dedicate ai volontari; uffici; aree comuni; una sala polivalente per le attività di volontari e ospiti e per iniziative pubbliche di sensibilizzazione.

La permanenza per gli ospiti con disabilità sarà gratuita. Il progetto è stato denominato la ‘Spiaggia dei valori’ perché le 18 postazioni verranno dedicate ad altrettanti valori fondanti dell’associazione: Amore, Fede, Solidarietà, Ascolto, Generosità, Vita, Resilienza, Libertà, Prendersi Cura, Serenità, Collaborazione, Amicizia, Speranza, Altruismo, Impegno, Gratitudine, Famiglia, Inclusione.

Per la realizzazione del progetto si prevede un costo di circa un milione di euro, dei quali 135mila coperti con finanziamento dai fondi Pnrr. Al momento sono state già ricevute o già deliberate donazioni da privati e aziende per circa il 60% del totale, è inoltre attiva una campagna di crowdfunding dedicata sul sito www.insiemeate.org cliccando sul tasto Dona Ora, per la raccolta della cifra necessaria a coprire tutte le rimanenti spese.

Per la gestione ordinaria della struttura si prevedono costi annuali per circa 120mila euro. I lavori di costruzione della struttura sono iniziati il 5 febbraio, il termine è previsto entro fine giugno 2024. L’inaugurazione della struttura è fissata per il 9 luglio alle ore 20, giorno in cui si ricorda Dario Alvisi, fondatore dell’associazione Insieme a Te.