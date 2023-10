Sollevatori per disabili in tutte e 7 le piscine comunali di Bologna

Bologna, 27 ottobre 2023 – Nelle piscine comunali bolognesi sono arrivati cinque nuovi sollevatori per aiutare le circa ventimila persone con difficoltà motorie (5,1% della popolazione) a partecipare alle attività in acqua.

Il valore delle nuove strutture è di quarantamila euro e i soldi spesi dal Comune sono provenienti da un bando regionale, volto ad “ aiutare le persone con disabilità a godersi l’attività in acqua in completa tranquillità e per il loro benessere fisico”, ha commentato l’assessora allo sport Roberta Li Calzi.

L'assessora Roberta Li Calzi e il sollevatore da piscina

Le nuove dotazioni – che integrano le due già presenti nella piscina comunale ‘Carmen Longo’ (50mt olimpionica) e Isart – servono a facilitare l’accesso in acqua assicurando lo svolgimento dell’attività fisica in sicurezza.

Ad oggi, quindi, i nuovi sollevatori sono a disposizione di tutti e sette gli impianti comunali gestiti da Acqua Seven, e si tratta delle piscine di: Sterlino (via Murri, 113); Spiraglio (via Carpentiere 40); Vandelli (Centro sportivo Arcoveggio, via di Corticella 180/4); Cavina (Centro sportivo Cavina, via Biancolelli, 36); Carmen Longo (stadio 25mt e stadio olimpionico 50mt, in via dello Sport 4 e 6); Isart (via Varthema 19).

“Un oggetto indispensabile che ci permette di poter aiutare tutti nell’accedere al servizio nuoto. Ringraziamo il Comune per questa spesa”, dichiara Fabio Casadio, presidente di Acqua Seven.