Investe la suocera di Melandri e scappa, l’appello social della moglie: “Aiutatemi a trovarlo”

Pinzolo, 6 dicembre 2023 – Tanta paura per la suocera di Marco Melandri. La madre di Manuela Raffaetà, moglie dell’ex pilota ravennate di Moto Gp e Superbike, è stata infatti investita a Pinzolo, località del Trentino, senza che il colpevole si fermasse a soccorrerla.

Le ricerche sono ancora in atto, con l’anziana che è riuscita a descrivere il pirata della strada. “La mia mamma è in ospedale per colpa di un incosciente – l’appello sulla sua pagina Instagram di Raffaetà –. Aiutatemi a trovarlo. L’autista guidava un pulmino con ragazzi di uno sci club con giacche blu. L’incidente è avvenuto ieri (domenica 3 dicembre) alle ore 13 nella zona della Casa di riposo di Pinzolo. Lei è caduta per evitare di essere investita si è fratturata bacino e gomito, ha chiesto al conducente di chiamare l’ambulanza e lui l’ha lasciata sulla strada”.

Nella richiesta di aiuto social, la modella e blogger nativa di Tione, ha anche pubblicato una foto in cui si intravede la videochiamata con la mamma in ospedale, in cui si vede anche il cane della signora, anche lui coinvolto nell’incidente. “Grazie per tutti i messaggi - ha poi comunicato Manuela, rassicurando i suoi seguaci sulle condizioni della madre – ieri sera la mia mamma è stata operata. Due pezzi di cuori ieri sotto i ferri ma adesso stanno bene tutte e due”, riferendosi al piccolo volpino.

Il matrimonio tra Melandri e Raffaetà

Manuela Raffaetà e Marco Melandri sono ancora sposati, nonostante si siano allontanati già da più di un anno. L’ex campione motociclistico ha deciso infatti di lasciare la moglie subito dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, tornando a frequentare la sua ex fidanzata.