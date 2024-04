Ravenna, 6 luglio 2018 - La notizia era già nell’aria da diverso tempo ma oggi ne è arrivata la conferma ufficiale: Mikk Jurkatamm è un nuovo giocatore dell’OraSì. Si tratta di un’ala di un metro e 96 centimetri nata nel 2000 a Tallin in Estonia, che proviene dal settore giovanile della Virtus Bologna nel quale ha militato nel corso delle ultime due stagioni.

In questi due anni ha tenuto una media di 11.2 punti a partita e con le V Nere ha ottenuto lo scudetto under 18, insieme a Michele Rubbini. Julio Trovato, che fu l’artefice del suo passaggio a Bologna due anni fa, crede molto nelle sue doti e non ha dubbi sul fatto che il ragazzo sia già pronto per debuttare in serie A2.

«Jurkatamm - afferma Trovato - è un prospetto di livello europeo nel quale crediamo parecchio sia io che coach Mazzon. Puntiamo su di lui nel ruolo di ala piccola. Dovrà certamente dimostrare di poter sopportare il salto dai campionati giovanili a quelli senior, ma siamo convinti che grazie alle sue doti potrà certamente riuscirci e crescere così al meglio in un ambiente come quello che troverà a Ravenna».

Con l’aggiunta di Jurkatamm non soltanto si completa il reparto degli under (con lui, Rubbini e Seck), ma il roster dell’OraSì arriva a 8 giocatori pertanto adesso mancano soltanto i due americani.