’Abita il tuo territorio’ al via oggi

Oggi al Centro Culturale Mavarta di Sant’Ilario parte la quarta edizione di ‘Abita il tuo territorio’, progetto realizzato in sinergia fra amministrazione comunale, Istituto comprensivo, servizio sociale territoriale, associazioni locali e cittadini. Coinvolti oltre 300 studenti della secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. Si tratta di un percorso di avvicinamento all’ambiente in cui vivono, alla sua storia e alle sue caratteristiche. Il territorio sarà prima studiato in classe e poi esplorato con uscite grazie al fondamentale supporto di varie importanti realtà. Obiettivo: la cura civica e ambientale con attenzione alle relazioni, alla socializzazione e alla scoperta del territorio. "Voglio ringraziare ancora una volta la dirigente Raffaella Savino – così l’assessore Fabrizio Ferri (foto) – per la sua ferma volontà e per il suo fondamentale lavoro per permettere agli studenti di conoscere il territorio dove vivono".