Addio alla 70enne Mirella Barilli. Storica commerciante del centro

Profondo dolore a Scandiano ha suscitato la notizia della morte della storica commerciante Mirella Barilli, vedova Bertazzoni, titolare della Profumeria Uno in via Vallisneri. Aveva 70 anni. Mirella si è spenta all’ospedale di Scandiano a causa di una grave malattia. Era molto conosciuta e benvoluta a Scandiano dove da circa 45 anni gestiva una profumeria.

"Aveva lavorato fino a poche settimane fa – dice la figlia Elena –. Quel negozio, condotto assieme all’amica Lella, era la sua vita. A gennaio 2020 era deceduto mio padre Carlo Bertazzoni, agente di commercio". Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. "Una cara amica della nostra comunità, decana dei commercianti scandianesi, ci ha lasciato e ha raggiunto l’amato Carlo: ciao Mirella", scrive Fausto Cocchi ricordando la 70enne.

Mirella lascia la figlia Elena, il genero Cristian, la nipote Minh, le sorelle Aurora e Luciana, i cognati Alberto e Franco, i nipoti Elisabetta, Federica, Alessandro e Marco, l’amica Lella e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani partendo in auto alle 9.30 dalla camera ardente del Magati per la chiesa parrocchiale del centro di Scandiano. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero di Scandiano. Questa sera, alle 19, in camera ardente sarà recitato il rosario. Ai fiori sono preferite opere di bene.

La famiglia della 70enne esprime gratitudine al servizio infermieristico domiciliare di Scandiano, a tutto il personale del Core di Reggio, all’Osco di Scandiano e al medico curante dottoressa Laura Maldina e alla dottoressa Elisa Torricelli "per le meticolose attenzioni nelle cure prodigate con professionalità alla cara congiunta".

Matteo Barca