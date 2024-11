Addio alla maestra. Enrichetta Ferrari

Vasto cordoglio a Rubiera per la morte, all’età di 97 anni, della storica maestra Enrichetta Ferrari vedova Milani. Da tempo in pensione, aveva a lungo insegnato nelle scuole del paese. Molto attiva in parrocchia, faceva la catechista. "Era sempre pronta ad aiutare gli altri ed era una persona disponibile e socievole", dicono i nipoti.

I funerali, a cura dell’agenzia Manfredi, si svolgeranno domani partendo alle 9.50 dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera per giungere alle 10 nella chiesa parrocchiale. La salma sarà poi accompagnata nel locale camposanto. Oggi alle 18 in chiesa sarà recitato il rosario.