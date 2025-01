"Al Mauriziano cultura e verde"

"In quest’anno di lavoro, la Consulta ha ritenuto opportuno portare all’attenzione del quartiere l’importanza del parco Mauriziano": a cogliere l’aspetto culturale è Anna Cafiero, anch’ella coordinatrice di Consulta assieme a Parmiggiani, eletta con 51 preferenze per il quartiere San Maurizio.

"Nel parco - spiega Cafiero - sorge la casa di Ludovico Ariosto. Con la sua estensione di verde l’area accoglie spazi gioco per bimbi, alberi di pregio e piante che rispettano i criteri degli antichi parchi ma soprattutto è il passaggio per il Rodano e l’Ariolo". A tal proposito, dice, "è stata più volte interpellata l’amministrazione comunale "al fine di intervenire per una maggiore valorizzazione del patrimonio artistico, storico , culturale e paesaggistico della nostra regione".