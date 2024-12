"Bilancio: ecco le proposte di Azione"

Il coordinamento di Azione Scandiano ha incontrato il vicesindaco Giuseppe Pagani per un confronto sulle scelte di bilancio recentemente adottate dall’amministrazione e per avanzare proposte strategiche. Azione ha ribadito la volontà di partecipare alle scelte "anche quando queste non sono popolari come appunto l’innalzamento di imposte, tasse e contribuzioni", sollevando anche la questione della gestione del polo fieristico di Scandiano " che non può più essere rimandata". È stata avanzata una proposta per modernizzare e ottimizzare la gestione degli spazi cimiteriali. Tra le idee presentate la creazione di nuove edicole gentilizie con accessi meno onerosi e la necessità di valutare un progetto pubblico-privato per un crematorio. Azione sottolinea l’importanza di "un dialogo aperto e costruttivo con l’amministrazione nell’ottica di promuovere soluzioni innovative e sostenibili".

m. b.