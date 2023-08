Incidente a Campegine: pedone travolto dopo scontro tra moto e auto

Campegine (Reggio Emilia), 29 agosto 2023 - Grave incidente, nel tardo pomeriggio in via Cavatorti, incrocio con via Brunelleschi, a Campegine, nella val d’Enza Reggiana. E’ accaduto alle 18,30 e ha coinvolto una moto e un’autovettura Fiat Panda. A bordo del veicolo a due ruote si trovava un giovane di 22 anni, abitante a Campegine, mentre sull’auto si trovava una donna di 66 anni, residente a Montecchio Emilia. Dopo l’urto, la moto è finita contro il marito della donna, il quale era a piedi nei pressi dell’auto. Proprio il pedone ha riportato i traumi più gravi. Sul posto sono intervenuti in forze i soccorsi. E’ arrivato anche l’elisoccorso del 118, che ha caricato il sessantenne, poi trasferito all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni piuttosto gravi. A bordo di un’ambulanza, invece, il giovane centauro è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Ferita in modo non grave anche la donna che era a bordo dell’autovettura. Sul posto, per i rilievi tecnici, sono intervenuti i carabinieri della caserma di Poviglio, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Guastalla. A loro spetta ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto bloccato nel tratto interessato dall’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere i veicoli in sicurezza.