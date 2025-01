Degenera la lite tra due studenti. Un ragazzo colpito con un pugno

Un diverbio è degenerato in violenza, ieri mattina al plesso delle scuole superiori di Guastalla, dove alla fine è dovuta intervenire anche un’ambulanza della Croce rossa per portare un ragazzo al vicino pronto soccorso ospedaliero, a causa di un pugno che lo ha colpito al volto, con evidenti danni ad almeno un paio di denti. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri alle scuole superiori di Pieve. Per motivi che sono al vaglio della dirigenza scolastica, infatti, due giovani hanno avuto un aspro diverbio, sfociato in un pugno sferrato con violenza da uno degli studenti, raggiungendo l’altro alla bocca.

Immediato l’intervento di altri ragazzi e del personale scolastico per le prime cure. Poi è stata chiamata l’ambulanza, giunta dalla vicina sede di Croce rossa. Il giovane ferito, studente minorenne residente nella Bassa Mantovana, è stato accompagnato all’ambulanza dal personale scolastico, per poi essere trasferito in pronto soccorso per le prime medicazioni. Al vaglio della dirigenza della scuola la dinamica di quanto accaduto, anche a fronte dei previsti provvedimenti disciplinari.