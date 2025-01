Derubata della borsetta mentre rabbocca l’olio

Ignoti rubano la borsetta da una vettura. Grazie a due passanti il maltolto viene ritrovato dopo due ore a 7 chilometri di distanza, a Bibbiano.

Il furto è avvenuto venerdì attorno alle ore 16, nel parcheggio del ristorante "Dai C’andom" di via Paterlini, in zona Pianella. La proprietaria stava controllando il livello dell’olio del motore, ma aveva lasciato la borsa sul sedile del passeggero: il cofano alzato le impediva di vedere all’interno dell’abitacolo, ed un ladro è strisciato nell’auto, arraffando la borsetta.

La proprietaria ha notato un giovane dalla carnagione ed i capelli scuri con atteggiamento strano (camminava velocemente guardandosi alle spalle) allontanarsi dal parcheggio ma non ha capito subito cosa era accaduto. Se n’è accorta pochi minuti dopo quando è entrata nell’auto…

La vittima ha subito dato l’allarme al 112 dalla vicina ferramenta Il Chiodo e bloccato bancomat e carte di credito. Quindi da casa ha pubblicato un post sulle pagine Fb dei paesi della Val d’Enza chiedendo aiuto e fornendo il proprio recapito. Ha quindi provato a telefonare al proprio cellulare: a sorpresa le ha risposto un gentilissimo anziano, che ha detto di essere a Bibbiano ed aver trovato il telefonino per terra in via Lenin, vicino al distributore della tangenziale. La donna è accorsa nel vicino paese e recuperato il cellulare. Una seconda passante intanto aveva ritrovato nella stessa zona la borsa, con tutto il suo contenuto (occhiali da vista, farmaci, documenti…) eccetto bancomat, carte e le tessere sanitarie sua e del figlio. La donna, leggendo su Fb il post, ha contattato la derubata e le due si sono incontrate per la restituzione. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri di Cavriago, che invitano nuovamente alla prudenza: mai lasciare borse ed oggetti di valore in auto.