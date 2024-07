Dolore per la scomparsa dell’alpinista Terzi, precipitato in un canale

Tanti i messaggi di cordoglio rivolti ai familiari di Daniele Terzi, l’alpinista di 59 anni, residente a Viadana di Mantova, vittima domenica mattina di una caduta in un canalone mentre stava salendo verso la cima dell’Adamello, in Val Camonica, nel Bresciano. Terzi era originario di Gualtieri. Molti amici e conoscenti del paese reggiano si sono stretti alla madre, alla moglie, ai figli e tutti i parenti ora in lutto. Terzi, con un paio di compagni di escursione, avrebbe cercato di effettuare una piccola variante alla solita risalita sfruttando un canale innevato, ma all’improvviso sarebbe scivolato cadendo per diverse decine di metri. Quando i suoi amici non lo hanno più visto, hanno dato l’allarme. Solo alcune ore dopo la salma è stata avvistata in mezzo a rocce e ghiaccio, su cui cadeva una cascata d’acqua. È stata quindi portata nella camera mortuaria di Edolo. Il Soccorso Alpino ha ascoltato le testimonianze degli amici di Terzi per ricostruire l’accaduto. Nonostante esperienza e preparazione, la piccola variante nella risalita potrebbe essere stata fatale. Daniele lavorava alla Seletti di Cicognara ed era considerato un alpinista esperto.

