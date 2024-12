Domani la protesta del comitato

Non accenna a placarsi la protesta pacifica dei cittadini che vogliono salvare il bosco urbano di Ospizio. Se sabato scorso è andata in scena una camminata silenziosa pro bosco, domani i cittadini si troveranno in centro storico per manifestare con un corteo rumoroso e… accessoriato di lenzuola dove verranno scritti diversi slogan! Simpatico l’invito lanciato dagli organizzatori della pagina Facebook "Bosco Ospizio" che caldeggiano i potenziali manifestanti ad accorrere ‘con i tappi per le orecchie e le ugole calde: questa volta non saremo silenziosi. Venite anche con la verve delle belle lavanderine perché ci sarà da sostenere un bel po’ di bucato!’.

Il programma prevede la partenza alle 16 da Porta San Pietro, presso la Gabella all’imbocco di Via Emilia, via Monte San Michele e viale Montegrappa. Il percorso si snoderà, su via Emilia San Pietro per poi proseguire verso piazza del Monte, via Carducci e terminare in piazza Prampolini. "Facciamo insieme questa camminata prefestiva – riprende l’appello lanciato dagli organizzatori – per tentare di guadagnarci il jackpot dei regali di Natale: la salvezza di un polmone verde per la nostra città".

Cesare Corbelli