Dosso fatto a pezzi a Reggio Emilia: svitati i bulloni

Gualtieri (Reggio Emilia), 30 gennaio 2024 – Dopo Fleximan che ha mietuto ‘vittime’ tra i tutor antivelocità sulla Cispadana a Boretto e le varie colonnine degli autovelox danneggiate tra Novellara, Correggio e San Martino in Rio, ecco arrivare gli “smontatori” dei dossi antivelocità a Gualtieri.

Dossoman, dunque, dopo aver colpito in provincia di Bologna, mette la sua firma anche nel Reggiano. E’ accaduto nella notte in via Codisotto a Mane, sulla circonvallazione interna del paese, dove al mattino presto il sindaco Renzo Bergamini è passato e si è accorto che i vari pezzi del dosso non erano allineati: infatti i bulloni erano stati quasi tutti svitati.

Da pochissime settimane i dossi erano stati piazzati sulla strada. E già qualcuno aveva sollevato polemiche, forse non gradendo l’obbligo di transitare a così bassa velocità in quel tratto di strada, fra abitazioni, negozi, un bar e incroci con varie strade.