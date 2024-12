Festa del Volontariato: premiate trenta associazioni

Erano 130 gli ospiti presenti alla Festa del Volontariato al bocciodromo di Casalgrande, assieme al sindaco Giuseppe Daviddi. Un’occasione importante per riaffermare i valori di solidarietà e forte presenza nella comunità del volontariato: "Il più sincero ringraziamento a ciascuno dei tantissimi volontari – ha detto Daviddi – Ogni gesto conta, che si tratti di offrire un aiuto a chi è in difficoltà, di portare un sorriso a chi si sente solo, o di sostenere attività educative o culturali. Siamo qui per sostenervi, ogni progetto e ogni iniziativa che viene compiuta è un momento di arricchimento per tutti noi". Alle 30 associazioni è stata data una pergamena, ad attestare l’importanza che esse rivestono per la vita sociale e culturale del paese. Un ulteriore riconoscimento è stato riservato anche ai consiglieri di Frazione, che termineranno il loro mandato con le elezioni di fine gennaio 2025.