Festa solidale in memoria di Messori: i fondi raccolti agli Amici del Dho

Ha avuto pieno successo la festa ’Laura e i colori del mondo’, dedicata alla memoria di Laura Messori, giovane mamma prematuramente scomparsa nel 2015. I proventi dell’iniziativa, che si è svolta nell’area feste di Rolo per la sua nona edizione, sono destinati all’associazione Amici del Dho di Guastalla. È stato proposto un pranzo solidale accompagnato dalla musica popolare dei Folkin’ Po e con le donne di Roloinfesta a preparare gustosi cappelletti in brodo. Soddisfatti gli organizzatori: hanno ringraziato i volontari di Roloinfesta e i rappresentanti del Comune per la loro partecipazione all’iniziativa solidale.