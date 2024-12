Fondazione Reggio Children. Il presidente Profumo:: "Storia che non ha confini"

Nel suo nuovo centro di ricerca, l’ex Caffarri, la Fondazione Reggio Children/Centro Loris Malaguzzi/Ets ieri mattina ha presentato alla città la nuova governance. La fondazione educativa e di ricerca ha infatti rinnovato nei giorni scorsi la propria governance per il triennio 2024-2027 con le assemblee dei fondatori e dei soci sostenitori.

Erano presenti il sindaco Marco Massari e l’assessora alle politiche educative Marwa Mahmoud. Mentre per il consiglio di amministrazione Fondazione Reggio Children, il presidente Francesco Profumo – già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e componente del comitato scientifico – le consigliere Vanessa Roghi (storica e autrice di programmi di storia per Rai3), Annamaria Contini (professoressa ordinaria e direttrice del dipartimento educazione e scienze umane Unimore), Elena Bertolini (amministratrice delegata della cooperativa sociale Accento) e i consiglieri Harold Valdemar Göthson (consulente senior del Reggio Emilia Institutet) e Giuseppe Zizzo (Head of Medical Operations di Diaverum Italia).

Carla Rinaldi, presidente uscente, è stata nominata presidente onoraria dal sindaco. Il nuovo presidente di Fondazione Reggio Children, Francesco Profumo è intervenuto dicendo: "Conosco da molti anni la Fondazione per aver collaborato con loro e con la presidente Rinaldi. Ho un nipotino di tre anni, che vive in Olanda e lì frequenta la scuola dell’infanzia. Una scuola che segue il Reggio Approch. Nel corso di questi anni ho potuto apprezzare il valore di Fondazione Reggio Children per quanto ha fatto e sta facendo, naturalmente anche grazie alla sua presidente. E ora lo sto toccando con mano. La storia educativa di Reggio Emilia è una storia che non ha confini, questo messaggio che vibra da Reggio Emilia ha toccato la cultura del mondo. Sono molto grato, pronto a imparare e a lavorare con voi per creare le condizioni perché bambine e bambini, di un perimetro altro, del Nord e Sud del nostro Paese e non solo del nostro Paese, abbiano una vita migliore, perché, come voi avete capito molti anni fa e avete dimostrato, una vita migliore si costruisce nei primi anni della vita".

La presidente onoraria Carla Rinaldi ha poi aggiunto: "Bisogna guardare all’infanzia come qualità della vita che si estende da 0 a 99 anni. Con il presidente Profumo ci sarà l’opportunità per Fondazione Reggio Children di continuare crescere e darsi nuovi obiettivi, con lo sguardo avanti, ma sempre immersi nelle realtà che si incontrano, per rispondere insieme alle domande di un tempo sempre più difficile per bambine e bambini, famiglie e comunità, in Italia e nel mondo".