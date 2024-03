Frane sull’Appennino Reggiano a causa del maltempo: corsie chiuse e senso unico alternato. Ecco dove

Reggio Emilia, 4 marzo 2024 - Frane in Appennino: dopo giorni e giorni di allerte meteo, con pioggia incessante anche in provincia di Reggio Emilia, gli effetti dell'ondata di maltempo si sono fatti sentire sull'Appennino (qui il bilancio delle nevicate e le previsioni per il weekend). La Provincia informa che si sono verificati due smottamenti. Il primo sulla Sp9 'delle Forbici', in prossimità del ponte sul torrente Prampola in comune di Villa Minozzo, il secondo sulla Sp 107 Fondovalle del Tresinaro, in prossimità del centro abitato di Baiso.

Frane: corsia chiusa e senso unico alternato

Cos'è successo? Nel dettaglio, sulla Sp9 'delle Forbici' il franamento della scarpata di monte ha comportato la chiusura di una corsia di marcia. Nel tratto interessato si viaggia pertanto a senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità a 30 km/h fino a quando le condizioni meteo consentiranno di effettuare i necessari lavori di messa in sicurezza della parete di monte. Stessi provvedimenti - senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità a 30 km/h - anche sulla Sp 107 Fondovalle del Tresinaro, dove pure si è verificato uno smottamento della scarpata di monte che ha comportato la chiusura di una corsia di marcia.