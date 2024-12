Gualtieri: consiglio comunale aperto sulla controversa proposta di impianto biometano

C’è attesa a Gualtieri per il consiglio comunale aperto in programma domani sera alla sala civica di Santa Vittoria, che prevede la discussione della richiesta di autorizzazione per installare un impianto per la produzione di biometano.

Il Comitato Aria Buona ribadisce la "forte contrarietà a quest’opera, che vedrebbe un impatto molto importante su salute, ambiente e qualità di vita della popolazione, con il trattamento di ben 91 mila tonnellate di materiali all’anno e oltre dodicimila viaggi di mezzi pesanti da e per l’impianto".

Il Comitato, attraverso il portavoce Paolo Ferrarini, chiede alla giunta e al consiglio comunale di Gualtieri "di esprimere una posizione politica chiara e netta contro l’insediamento, in maniera unitaria e superando posizioni partitiche e di gruppo, al fine di schierarsi tutti compatti a favore della tutela del nostro territorio e a fianco della popolazione".

Si evidenzia un forte rischio di appesantimento del contesto ambientale in un’area già interessata da presenza di allevamenti intensivi, trattamenti fitoterapici, miasmi estivi del Crostolo… E poi il rischio di allagamento dell’area in cui sorgerebbe l’impianto, fino al rischio di emissioni odorigene e potenziali fughe di metano, senza dimenticare il rischio per la viabilità dovuto all’aumento del traffico di mezzi pesanti.