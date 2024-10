I SickTeens provano l’assalto a Sanremo

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2025 con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti. Svelati in questi giorni i nomi dei 46 giovanissimi talenti che gareggeranno per un posto al sole alla più importante vetrina musicale, nella sezione ’Nuove Proposte’. Tra i nomi, fanno capolino i SickTeens, la band formata dai giovanissimi Alex ( Alessandro Ruzza, il frontman), Gonza ( Francesco Gonzaga, chitarrista) e Rick (Riccardo Bertani, batterista). Scesi dall’autobus chiassoso del talent di Sky ’XFactor’, dove, nel 2023 avevano già conquistato la stima dei giudici più severi (Morgan e Fedez) e del pubblico, con tanto di standing ovation per la loro cover di ’Youngblood’ dei Five Seconds of Summer (ma anche con ’Hold On’ di Justin Bieber) eccoli sulla Freccia che li porterà verso una nuova inebriante avventura musicale. I tre amici reggiani, che hanno deciso di unire le loro esperienze musicali nel periodo Covid, sono amici dai tempi delle scuole medie. Il titolo del brano che hanno presentato è ’Due sigarette’. La competizione avverrà in più fasi, a partire dal 12 novembre con ben quattro serate di audizioni live su Rai2.

Dopo varie fasi eliminatorie, si arriverà alla semifinale del 10 dicembre, dove I 12 artisti ritenuti i migliori dalla Commissione di esperti, si contenderanno i sei posti per la finale. Su Rai1, invece, in prima serata, il 18 dicembre, i finalisti si esibiranno in uno show condotto da Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

I Sickteens, arrivano da un interessante tour estivo che gli ha permesso di incontrare tanti fan della loro musica che attinge dal pop e dal punk, ma che - come si legge in alcune note - affonda le radici nel filone new emo/ alternative. Brani come ’Tutto al contrario’ o il più recente ’Baricentro’ sono già dei must per tanti giovanissimi.

I tre reggiani sono forti anche sui social. Il loro profilo Instagram vanta 16,6 mila follower.