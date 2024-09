"I ticket sanitari vanno aboliti. Li paghiamo già con le tasse"

Anche sabato 31 agosto in Piazza Fontanesi proseguirà la raccolta firme per l’abolizione dei ticket sanitari, con la proposta di legge di iniziativa popolare del Partito comunista italiano.

"È possibile firmare anche tutte le mattine agli uffici comunali dell’Urp in via Farini 2, presente l’avvocato Paola Soragni come certificatrice delle firme dei cittadini sottoscrittori", fa presente Alessandro Fontanesi a nome del partito.

Il prossimo venerdì 30 agosto sarà ospite a Reggio Emilia il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, Mauro Alboresi, al Circolo Arci Fenulli, insieme al direttore di Teletricolore Giovanni Mazzoni per la presentazione ufficiale della raccolta firme, che continuerà fino al 24 dicembre.

"Gli italiani hanno già pagato, infatti la sanità viene finanziata dal lavoro dei cittadini attraverso la fiscalità generale, pertanto i ticket sanitari sono una tassa neanche tanto occulta su ciò che hanno già pagato. I ticket sanitari li paghino i politici di destra e di sinistra che in questi trent’anni alternandosi al governo, hanno chiuso gli ospedali pubblici ed i pronto soccorso, tagliato i posti letto negli ospedali pubblici e tagliato oltre 30 miliardi alla sanità pubblica", scrive Fontanesi.