Il Comune premia Umberto Cioccia

Si è svolto ieri in municipio a Luzzara il brindisi di Natale con associazioni e dipendenti comunali. Un’occasione per fare il bilancio delle attività del 2024 e ringraziare chi contribuisce al benessere della comunità. Il sindaco Elisabetta Sottili ha espresso ringraziamento alle associazioni e ai volontari. C’è stato anche un momento di omaggio all’appuntato scelto dei carabinieri Umberto Cioccia, da poco in pensione.

Per il lungo servizio prestato a Luzzara, Cioccia (testimone diretto della sanguinosa rapina che nel 1998 costò la vita al suo collega Pasquale Iscaro, colpito dai banditi) ha ricevuto una targa ricordo, "ringraziamento per il suo impegno e professionalità nell’assicurare la sicurezza e il benessere della cittadinanza". L’appuntato in pensione ha ricevuto la lettera di congedo e la medaglia di commiato.