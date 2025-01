"Il Giro sarà un trionfo per l’Appennino"

L’Appennino reggiano ancora una volta è protagonista del Giro d’Italia con tappa nella capitale della montagna, Castelnovo Monti dove i corridori arriveranno attraverso l’ultima salita della Pietra di Bismantova, una visione dantesca che affascinerà molti di loro facendo dimenticare la fatica del pedale e abbracciando con uno sguardo il vero monumento naturale dell’Appennino Mab Unesco. L’Emilia-Romagna e soprattutto la provincia di Reggio Emilia dove la passione per la bicicletta è particolarmente radicata per il piacere di pedalare in montagna, il legame con il Giro d’Italia è profondo e ben radicato.

Si tratta di una competizione ciclistica su strada che rende partecipi gli abitanti dei paesi e piccoli borghi dell’Appennino, in particolare l’edizionne 2025, con un percorso che attraversa località della montagna reggiana, mai toccate in precedenza da corridori del Giro.

L’altra sera a Roma alla presentazione ufficiale della manifestazione, hanno partecipato diversi componenti l’amministrazione di Castelnovo Monti: presenti il sindaco Emanuele Ferrari, il vicesindaco Daniele Valentini, gli assessori Carlo Boni e Giorgio Severi e cons. Gianni Leurini. Esultano gli amministratori per questo passaggio e arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, un vero regalo dal punto di vista sportivo ma anche per l’abbellimento e messa in ordine del territorio.

Il vicesindaco di Castelnovo, Daniele Valentini: "Finalmente possiamo ufficialmente confermare l’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025 a Castelnovo Monti il 21 maggio e il giorno dopo avremo il passaggio del giro da Felina e Gombio con la dodicesima tappa Modena-Viadana". Leonardo Perugi, sindaco di Toano sulle cui strade montuose transiterà la ‘carovana dei girini’, ha detto: "Dopo la presentazione ufficiale a Roma, siamo entusiasti di annunciare che il Giro d’Italia passerà anche nel nostro comune il 21 maggio. Le strade di Cerredolo, Toano e Quara diventeranno rosa e sarà un vero spettacolo dello sport, Ricordiamo che la corsa attraverserà gran parte della nostra provincia il 21 e 22 maggio, con partenza da Viareggio e arrivo a Castelnovo Monti il 21". I commenti del sindaco Giuseppe Ruggi (Carpineti): "Anche quest’anno Carpineti si tingerà di rosa!Il 22 Maggio prossimo passa dal nostro capoluogo, proveniente da Baiso direzione Felina, la 12^ tappa del giro d’Italiaì". Il sindaco Enrico Ferretti (Ventasso): "Il Giro d’Italia 2025 attraversa il nostro Appennino reggiano e questo per tutti noi amministratori e cittadini è un motivo d’orgoglio".

Settimo Baisi