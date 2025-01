Il grande Bavouzet celebra Ravel al Valli

Maratona Ravel: nel centocinquantesimo anniversario della nascita del compositore, il pianista francese Jean-Efflam Bavouzet ne esegue l’intera opera pianistica. Il concerto del pianista francese Jean-Efflam Bavouzet - domani sera alle 20.30, al Teatro Municipale Valli - celebra infatti un’importante ricorrenza del compositore Maurice Ravel e lo ricorda con l’esecuzione integrale della sua opera pianistica, racchiusa tra il 1900 e il 1917, uno dei terreni privilegiati della sperimentazione linguistica del compositore, sia sul piano della scrittura pianistica sia sul piano formale. Una maratona di oltre due ore di musica, eseguita dal pluripremiato pianista, uno degli interpreti dal vivo più coinvolgenti della sua generazione.

Bavouzet è un campione della musica francese, in particolare di quella meno conosciuta: nato nella città bretone di Lannion nel 1962, ha suscitato un clamore a livello internazionale nel 2003 col successo dell’album dedicato all’intero corpus della musica per pianoforte di Ravel, bissato nel 2005 da quello dell’avventurosa escursione nel repertorio meno noto di Liszt, seguito da un vasto catalogo di altre registrazioni che ne hanno rivelato interessi musicali ad ampio raggio. Ravel guarda a Chopin e Liszt, ma anche a Chabrier, Satie e Mussorgskij – discostandosi dalla tradizione del romanticismo tedesco post-beethoveniano e recuperando invece Scarlatti e i clavicembalisti francesi. Sperimentazione armonica, figurazioni virtuosistiche, eleganza e chiarezza di ascendenza settecentesca sono altrettante facce di un linguaggio pianistico così originale da risultare inconfondibile. Una sintesi straordinaria che bilancia oggettività, serietà, chiarezza, e intelligenza da un lato, e fantasia, inventiva, eleganza e leggerezza dall’altro, in una ricerca costante e costantemente fortunata di perfezione. Jean-Efflam Bavouzet gode di una carriera concertistica internazionale e vanta una numerosa collezione discografica. Sta inoltre registrando il ciclo completo dei concerti di Beethoven insieme alla Swedish Chamber Orchestra, in doppia veste di pianista e direttore.

Biglietti: 35/30/25/18,50 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco