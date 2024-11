"Il sindaco è incoerente. Lamenta tagli alle risorse e assume senza concorsi"

È scontro politico sulla decisione dell’amministrazione comunale di Bagnolo di assumere un addetto per ufficio stampa, prevedendo una spesa di 40 mila euro all’anno, che potrebbero diventare 200 mila euro nei cinque anni di mandato.

"L’amministrazione del sindaco Pietro Cortenova – dichiara Gianluca Paoli (foto), capogruppo di opposizione – dimostra una sconcertante incoerenza: mentre chiede al Governo di rivedere i tagli previsti, impegna 200 mila euro per assumere un addetto ufficio stampa, figura inutile in un Comune piccolo come il nostro".

"Questa scelta, peraltro effettuata con incarico fiduciario e senza concorso pubblico, appare più un costoso capriccio che mira più a rafforzare la sua immagine che non a risolvere le vere necessità dei cittadini. In questo momento storico una amministrazione, come il Comune di Bagnolo, dovrebbe dimostrare senso di responsabilità e rinunciare a spese così superflue che rischiano di sacrificare servizi o aumentare le tasse". Paoli, inoltre, segnala come nel mandato 2019-2024, in cui lui è stato sindaco, "le risorse pubbliche spese in comunicazione del Comune sono state pari a zero".