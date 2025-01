Importante premio per la coop Andria

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Andria, la cooperativa di abitanti con sede a Correggio. A Milano è stato consegnato il premio "Visionari d’Impresa", destinato alla realtà reggiana che nel 2025 compie cinquant’anni di vita. Il premio è stato assegnato dall’istituto accademico Scienze Imprenditoriali di Milano, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Economico-Scientifica I-AER. La motivazione è legata alla visione con cui Andria si è distinta nel proprio settore, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio, riconoscendola tra le imprese italiane più virtuose e resilienti – a fronte di una indagine che ha analizzato oltre 700 mila aziende – e rivelandone gli straordinari risultati per competitività, produttività e sostenibilità, affrontando con successo pure le sfide post Covid-19, distinguendosi per capacità di adattamento e innovazione.