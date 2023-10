Incendio a Novellara: bruciano i rifiuti ingombranti alla Sabar, colonna di fumo

Novellara (Reggio Emilia), 10 ottobre 2023 – La densa colonna di fumo di colore grigio era visibile a molti chilometri di distanza. Un nuovo incendio è divampato nel pomeriggio nell'area della discarica Sabar (foto), a San Giovanni di Novellara. Nel grande piazzale di strada Levata si è sprigionato un incendio che ha interessato il deposito dei rifiuti ingombranti. Secondo quanto appurato dai vigili del fuoco di Guastalla, le fiamme sarebbero partite da una macchinario che trita e compatta i rifiuti.

8 foto Un nuovo incendio è divampato nell'area della discarica Sabar, a San Giovanni di Novellara. Nel grande piazzale di strada Levata si è sprigionato un incendio che ha interessato il deposito dei rifiuti ingombranti. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Foto Antonio Lecci

IL PRECEDENTE / Incendio di rifiuti Carpi: “Chiudete le finestre”

Un principio di incendio sufficiente a provocare un più vasto rogo, che in breve tempo si è esteso al cumulo di materiale di scarto, depositato all'aperto. Immediato l'allarme, con la mobilitazione del personale interno in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Si è agito anche con macchinari in uso alla Sabar. Il rogo è messo sotto controllo in circa un'ora.

Poi è stato necessario operare per smassare il materiale ed eliminare ogni minima fiammella. Trattandosi di materiale misto, anche con componenti in plastica, sul posto sono intervenuti pure i tecnici di Arpae, per le verifiche ambientali. Sul posto anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per accertamenti. Non è stato necessario chiudere il traffico sulla vicina strada Levata o in altre strade della zona. Non risultano conseguenze alle persone.