Va a fuoco cisterna carica di Gpl. Terrore nel tratto dell’esplosione

Il dejavù è di quelli che fanno paura. L’autocisterna carica di Gpl che prende fuoco in A1, a Borgo Panigale. Nello stesso, esatto, tratto in cui il 6 agosto del 2018 un’esplosione tremenda aveva sventrato l’asfalto e reso l’autostrada un muro di fuoco, causando feriti e danni e costando la vita al camionista al volante del mezzo pesante. La vittima, Andrea Anzolin, aveva 42 anni, lavorava per un’impresa veneta di commercio e distribuzione di carburante.

Anche ieri mattina, intorno alle 12, ad essere coinvolto nell’incendio è stato un tir di una ditta veneta, ma le conseguenze sono state sicuramente meno disastrose, portando soltanto a lunghe code (fino a 4 chilometri) e un grande traffico. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, intervenuta subito assieme ai vigili del fuoco nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna, il conducente dell’autocisterna, un italiano, avrebbe perso il controllo del mezzo a seguito dell’esplosione di uno pneumatico. Il tir avrebbe dunque sbandato, finendo contro il guard-rail senza coinvolgere altri mezzi. Subito dopo l’impatto, giusto il tempo che il camionista si allontanasse dal mezzo, la motrice ha preso fuoco: sono stati attimi di grande tensione, per il terrore che il calore dell’incendio potesse far esplodere la cisterna come una bomba. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha invece scongiurato il peggio, con il rogo che è stato rapidamente spento, mentre la polizia stradale si occupava dei rilievi e dei soccorsi, con il tratto autostradale chiuso in attesa di completare l’intervento e spostare la cisterna. Intorno alle 14, terminate le operazioni, l’autostrada è stata riaperta.

n. t.