Iscrizioni all’anno accademico 2025/2026. Al via tre open day in asili e scuole d’infanzia

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 per quanto riguarda le scuole del Comune di Casalgrande, l’Ufficio Servizi scolastici ed educativi ha organizzato tre

Open Day coinvolgendo le Scuola dell’Infanzia e i Nidi d’infanzia comunali.

Un’occasione per le famiglie di toccare con mano l’ambiente che potrebbero in futuro frequentare i loro figli, muovendo i loro primi passi nella formazione. In particolare, la Scuola dell’Infanzia Umberto Farri, svolgerà il suo Open Day il 15 di gennaio 2025 dalle 17 alle 19. Per quanto riguarda il Nido d’Infanzia Rosina Cremaschi di Casalgrande gli Open Day saranno due, il 22 gennaio e 28 febbraio 2025 dalle 17 alle 19. Il Gianni Rodari di Villalunga li ha organizzati per il 29 gennaio e il 27 febbraio 2025 sempre dalle 17 alle 19.

"Ricordiamo che sono aperte, come detto, le iscrizioni per l’anno scolastico 25/26 – specificano dall’amministrazione di Casalgrande –. Sul sito del Comune alla sezione Servizi – Educazione e formazione; sono pubblicati i bandi e la documentazione necessaria per il processo d’iscrizione".