Lancio del film su Genoeffa Cocconi: simbolo della Resistenza a Reggio Emilia

Parte da Reggio il lancio pubblico del film ’Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi’. Il documentario che racconta la storia della donna simbolo della Resistenza italiana è proiettato al cinema Al Corso stasera alle 21 e domani alle 20, uniche occasioni per vedere il film a Reggio. Le proiezioni sono offerte gratuitamente alla comunità di Reggio come riconoscenza al territorio che ha ispirato e sostenuto il progetto cinematografico che andrà in tutt’Italia.

Stasera saranno presenti in sala il regista Marco Mazzieri, l’attrice protagonista Maria Vittoria Dallasta e il produttore Alessandro Leo, che dialogheranno con il pubblico. Domani saranno presenti Maria Vittoria Dallasta e il produttore.

Il film racconta la Resistenza vissuta dalle donne, con gli occhi di Genoeffa Cocconi, figura esemplare del Novecento italiano, interpretata da Lucia Vasini; svela il racconto della sua vita, in una conversazione con una giovane ricercatrice, interpretata da Maria Vittoria Dallasta. È uno straordinario spaccato del contesto storico-sociale del tempo: la condizione femminile, il fascismo, la chiesa, la Resistenza, le drammatiche difficoltà delle scelte delle donne, la lotta per la libertà, la tenacia per i soprusi subiti. Donne con un ruolo nella Resistenza, pari a quello maschile, purtroppo dimenticate, che rivivono con le voci di Fiorella Mannoia, la regista Liliana Cavani, la scrittrice vincitrice del Campiello 2023, Benedetta Tobagi, la staffetta partigiana Teresa Vergalli, la presidente dell’Istituto Cervi, Albertina Soliani, Vanna Iori, Maria Morotto, Edies Reverberi.

Genoeffa Cocconi, simbolo dell’emancipazione femminile, per gli ideali di libertà e giustizia ha contribuito alla nascita della Repubblica, dell’Assemblea costituente e ai valori fondanti della nostra Costituzione. Il regista Mazzieri spiega: "Il soggetto del film deriva da una mia intervista a Maria Cervi sulla figura della nonna Genoeffa, condiviso dall’Istituto Cervi. Il film ha dialoghi tesi, precisi, evoca punti salienti di una vita trascorsa nel donarsi agli altri. Il contesto, storico, emotivo culmina nell’attualità".

Info e biglietti: cinemaalcorso.com o 348.3976464