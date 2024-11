L’Erbavoglio compie quarant’anni. Il negozio premiato dal Comune

Nonostante i tanti problemi colpiscono le attività commerciali, soprattutto nei piccoli paesi, ci sono esercizi pubblici che diventano "istituzioni" con una lunga storia alle spalle. È il caso dell’Erboristeria L’Erbavoglio di Fabbrico, che ha festeggiato i quarant’anni di attività. Un traguardo non da poco, con un evento aperto a tutti per offrire ai cittadini dolci, the e tisane. E non è mancata la visita dell’amministrazione comunale, che ha donato a Roberta Bellesia, titolare del negozio, una targa per la preziosa attività svolta in questi anni. Il sindaco Roberto Ferrari, con fascia tricolore, ha elogiato "la presenza, l’impegno e l’entusiasmo mostrati in ogni occasione per valorizzare Fabbrico". E il vicesindaco Cristina Negri, con delega al commercio, ha consegnato la targa a Roberta, molto emozionata davanti al pubblico presente al momento di riconoscimento.