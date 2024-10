Maioli indolla la corona d’alloro. Per lui arriva la laurea ad honorem

Assegnata la laurea ad honorem dall’Università di Parma al vezzanese Giampiero Maioli.

Nato nel 1956, Maioli dopo gli studi ha intrapreso la sua carriera professionale prima in Credito Emiliano e successivamente in Chemical Bank, sua prima esperienza in un contesto internazionale.

Diventato poi Direttore di Sede della Banca Emiliana, dal 1992 è in Cariparma, dove nel 2003 è stato nominato Vice Direttore Generale con responsabilità dell’area crediti e commerciale, diventandone Direttore Generale nel 2007. Dal 28 aprile 2010 ricopre la posizione di Ad e CEO di Cariparma, società Capogruppo del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, e dal 2 aprile 2012 quella di Senior Country Officer per l’Italia del Gruppo Crédit Agricole.

Attualmente ricopre anche la carica di Vice Presidente di Crédit Agricole Vita S.p.A e Amundi Sgr S.p.A., e di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo in Banca Popolare FriulAdria S.p.A. e Carispezia S.p.A. È Consigliere di Amministrazione di Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., FGA Capital S.p.A., Agos Ducato S.p.a. Al conferimento della laurea ad honorem erano presenti anche Leonello Guidetti presidente della fondazione Manodori, il dottor Romano Sassatelli, il professor Alberto Cadoppi, l’imprenditore Matteo Storchi e gli amici del neolaureato Maioli.

s.b.