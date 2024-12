Malore alla guida, muore in ospedale

Un malore, risultato poi fatale, lo ha colpito mentre era alla guida di un’auto, che ha sbandato per poi finire contro la recinzione di un’abitazione.

L’incidente si è verificato ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Dante Alighieri, in centro a Bagnolo.

E’ stato l’autista di un autocarro, che stava effettuando delle consegne, ad accorgersi dell’emergenza, dando l’allarme ai soccorsi. E’ stata mobilitata la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica di Correggio, raggiunti pure dall’elisoccorso di Parma, atterrato in uno spiazzo poco distante dal luogo dello schianto.

Sul posto anche i vigili del fuoco, in quanto inizialmente il conducente appariva bloccato nell’abitacolo.

Si tratta di un pensionato di 89 anni, Vittorino Denti, residente a poca distanza dal luogo in cui si è verificato lo schianto. L’uomo è apparso sotto choc. Dopo le prime cure, l’anziano automobilista è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, dove nel pomeriggio è stato dichiarato il decesso.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo. Secondo i primi accertamenti pare che le cause della sbandata possano essere legate a un malore che ha colpito il pensionato alla guida. Sono stati subito informati i parenti di quanto accaduto.

L’uomo viveva da solo in via Alighieri a Bagnolo. Lascia due figlie e altri parenti. In passato aveva lavorato come operaio alla Rubertex. Da tempo era in pensione.

Antonio Lecci