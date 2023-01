Matteo Messina Denaro, Paolo Bellini e le opere d’arte rubate: la trattativa segreta

Reggio Emilia, 16 gennaio 2023 – La sfinge del estremismo neofascista, con una biografia criminale così densa, violenta ed incredibile da sembrare uscita dalla penna di John Grisham. Il reggiano Paolo Bellini, che già prima di finire in carcere nel ’99 era una leggenda nera. E Matteo Messina Denaro, il boss detto Diabolik e U’ Siccu, fiumi di sangue e di inchiostro versati per lui in 30 anni di quella latitanza terminata oggi a Palermo. REGGIO PAOLO BELLINI Un filo rosso unisce le loro azioni più scellerate: quelle che hanno visto Bellini al centro del crocevia di una delle presunte trattative Stato-mafia nel 1992-93, quando con la strategia stragista si puntava alla destabilizzazione della democrazia in Italia, piegando le Istituzioni alle richieste dei boss di Cosa nostra. Bellini, 69 anni, un volto stanco ma impassibile, non più incorniciato dalla folta capigliatura nera con cui centinaia di volte è finito sulle pagine dei giornali da ultimo come ex pentito a cui lo Stato non ha rinnovato il programma di protezione, e come ‘quinto uomo’ nel processo sulla Strage alla stazione di Bologna. Tanto capace di uccidere a sangue freddo (dopo 47 anni a Reggio Emilia si sente ancora l’eco del colpo in...