Morta la dottoressa Alessandra Boni: “Era un punto di riferimento”

Reggio Emilia, 4 marzo 2024 - Lutto nella sanità reggiana per la morte di Alessandra Boni. La dottoressa aveva 65 anni e si è spenta in seguito a una malattia che non le ha lasciato scampo. Era rimasta vedova, lascia due figli. Il funerale sarà celebrato in forma strettamente privata, la camera ardente sarà allestita da domani a mercoledì nella sala del commiato- Crooce Verde di Reggio.

Alessandra Boni che aveva diretto il Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia sino al 2006, quindi ricoperto l’incarico di Direttore amministrativo della stessa azienda sino al 2013, per divenire poi Direttore generale di Intecenter – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna - sino al 2021, anno del suo pensionamento. "Le colleghe e i colleghi - si legge in un nota dell'Ausl - ricordano con profonda commozione la dottoressa Alessandra Boni. Apprezzata per la grande competenza in ambito giuridico e amministrativo e la capacità di visione lucida e innovativa, era dotata di una speciale forza di carattere unita a capacità relazionali e intuitive che ne avevano fatto un punto di riferimento a ogni livello. La Direzione e i professionisti si stringono ai figli Andrea e Giorgia e ai familiari tutti in questo momento di grande dolore".