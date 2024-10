Morto a 62 anni Prospero Torricelli. Sua la nota ditta di aceto balsamico

Il sorriso dolce e benevolo di Prospero Torricelli si è spento all’età di 62 anni, dopo diversi anni in cui ha lottato contro la Sla, sclerosi laterale amiotrofica. La notizia della prematura scomparsa di Torricelli colpisce il mondo dell’aceto balsamico tradizionale, ma non solo. Prospero dopo una esperienza lavorativa come rappresentante di piastrelle, aveva deciso di uscire dal ‘tradizionale‘, lui che era di Casalgrande, per tentare l’avventura nel mondo dell’Abt, acronimo di aceto balsamico tradizionale. Una scelta, quella di Torricelli, che si rivelò azzeccata, tanto che in pochi anni la ’Torricelli Botti’, specializzata nelle attrezzature per l’enologia, l’apicoltura e l’aceto balsamico, ha saputo imporsi ed affermarsi nel settore, con la sede di via E. Fermi a Fogliano, lungo la provinciale per Reggio.

Un punto di riferimento obbligato per gli operatori del settore e gli appassionati cultori di ‘oro nero‘.

Torricelli abitava a Casalgrande con la moglie Lucia Iotti, sorella di Paolo Iotti, assessore in comune a Castellarano, e di don Gianfranco. Poco tempo fa, nel mese di agosto la famiglia Iotti, ha pianto la scomparsa di un altro fratello Moris Iotti, 56 anni, mentre il loro papà, il Cavalier Giuseppe Iotti (che fu tra i soci fondatori e tra i primi volontari della Croce Rossa), è morto improvvisamente poco prima del Natale scorso. Oltre alla moglie Lucia, Prospero lascia i figli Gabriele, Filippo e Chiara, la nuora Chiara, il genero Andrea, i nipoti Matilde, Tobia e Rachele, la sorella Paola, il fratello Massimo.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa Madonna del Lavoro di Casalgrande, dove questa sera alle 19.30 sarà recitato il rosario. Sempre nella stessa chiesa si svolgeranno i funerali domani mattina con la messa alle 10.

Poi, la salma di Torricelli riposerà nel cimitero locale.

La famiglia Torricelli, molto nota e stimata in tutto il distretto ceramico, ringrazia il dottor Domenico Vacondio, il Sid (Servizio infermieristico domiciliare) e il personale dell’Hospice Madonna dell’Uliveto per le premurose e professionali cure prestate al caro Prospero.