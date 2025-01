Mostra sul ’Ventennio’ Reggiano

Inaugurata ieri alla torre civica di Guastalla, in piazza Matteotti, la mostra "Il fascismo: origini e caratteri. Antonio Piccinini e le vicende reggiane" con approfondimenti sulle vicende guastallesi del ventennio fascista. Una sintetica serie di fatti e avvenimenti per spiegare modalità e ragioni che hanno portato all’avvento del fascismo in Italia attraverso vicende accadute in quel periodo nel Reggiano. La mostra, composta da 16 pannelli con immagini d’epoca, è arricchita da un nuovo pannello di Anpi che dettaglia momenti e personaggi locali: l’assalto fascista del 16 aprile 1921 al municipio e alla Camera del lavoro, l’adunata in piazza Mazzini nell’ottobre 1922 del drappello di fascisti in partenza per la "Marcia su Roma". Aperta mercoledì e sabato (10-12,30 e 15-17) fino al 23 febbraio, oltre a domenica dalle 10 alle 12.