Movimento franoso a Velucciana. Strada interrotta, disagi per tutti

In lotta con le frane anche il comune di Carpineti: alla strada provinciale Sp 76 – chiusa da diversi masi per una frana in direzione del castello di Carpineti – si aggiunge la strada comunale che da ponte Cavola va a Velucciana, chiusa due giorni fa per un movimento franoso che non accenna ad arrestarsi. Gli abitanti di queste zone incontrano difficoltà nei loro vari movimenti quotidiani, sono costretti a fare ogni giorno percorsi alternativi molto più lunghi e disagiati. La frana di Velucciana è partita all’improvviso l’altra sera che già cominciava a fare buio e il Comune ha subito provveduto a chiudere il tratto stradale dai due lati per evitare il transito automobilistico con possibile rischio di coinvolgimento di qualche mezzo.

Si tratta di un movimento franoso con un fronte di circa 200 metri che sta interessando il tratto di strada comunale compreso fra il ponte sul Secchia (di fronte a Cavola) e la frazione di Velucciana. Il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi, è preoccupato per questo nuovo movimento franoso a ridosso delle feste natalizie, in una zona già per sua natura particolarmente fragile. "Il guaio è che non possiamo intervenire finché la frana è in movimento, - precisa il sindaco Ruggi – anche ieri sera abbiamo fatto un sopralluogo e ci siamo resi conto che il movimento continua. Noi siamo pronti per intervenire non appena le condizioni del movimento franoso lo consento. E’ una strada importante che deve essere messa in sicurezza il più presto possibile".

In merito al disagio degli abitanti di Velucciana, aggiunge Ruggi: "Il percorso alternativo è a salire verso Villaprara e Savognatica per poi scendere dalla parte opposta, una strada più disagiata e più lunga. Per fortuna adesso ci sono le vacanze e i bambini non devono andare a scuola. Abbiamo però due grosse aziende agricole, e il casaro per andare a prendere il latte deve fare il giro dell’oca, poi ci sono tutti quelli che vanno a lavorare altrove. Speriamo che ci siano le condizioni per poter intervenire al più presto per la messa in sicurezza della strada, molto importante per Velucciana".

Settimo Baisi