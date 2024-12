Nasce la Conferenza per lo Sport: "Nuovo strumento di confronto tra Comune e associazioni locali"

È stata istituita la Conferenza comunale per lo sport e il benessere. Fra i primi impegni del nuovo organismo – che ha una funzione esclusivamente consultiva – ci sono quelli di considerare il report dell’analisi dei bisogni territoriali in ambito sportivo e l’istituzione del premio sportivo Città del Tricolore.

"Ci dotiamo in questo modo di uno strumento di discussione e confronto con il mondo sportivo e dell’attività fisica per di metterne a fuoco anche il valore sociale, come momento di aggregazione e di prevenzione rispetto al tema della salute. Molto del lavoro è già stato fatto, ma sarà a fine gennaio che saremo in grado di presentare gli esiti completi di questo percorso. In quell’occasione conferiremo il premio Città del Tricolore, un riconoscimento per merito e valore sportivo, che abbiamo istituito e riservato ad atleti o società che hanno ottenuto risultati di livello internazionale o si sono distinti per etica in campo sportivo".

Ogni anno, durante la stagione sportiva, saranno quindi organizzati momenti di consegna dei premi Città del Tricolore che saranno assegnati su indicazione e valutazione della Conferenza comunale per lo Sport e il Benessere. Alla presentazione sono intervenuti anche Ivano Prandi, delegato del Coni provinciale di Reggio Emilia, Alessandro Munarini, presidente del comitato provinciale Csi di Reggio Emilia, Lorenzo Zuelli di SG plus, Azio Minardi, presidente del comitato territoriale Uisp di Reggio Emilia, Gianni Zobbi, direttore della Medicina dello sport e prevenzione cardiovascolare dell’Ausl di Reggio Emilia, Maria Pia Pieracci dell’ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna, referente territoriale per l’Educazione Fisica e sportiva, e Bruno Immovilli di Aics sport.

La Conferenza è un organo consultivo, di partecipazione e confronto tra amministrazione comunale e interlocutori impegnati nelle attività sportive cittadine. Tra le finalità del progetto s’intende favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva. La composizione della conferenza comunale per lo sport e il benessere è presieduta da Stefania Bondavalli e prevede la partecipazione di un rappresentante di Coni-Comitato olimpico nazionale italiano, Cip-Comitato italiano paralimpico, Aics-Associazione italiana cultura e sport, Csi-Centro sportivo italiano, Uisp-Unione italiana sport per tutti, Ausl di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico regionale-Ambito territoriale di Reggio Emilia, Istituzione scuole e nidi dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia, Farmacie comunali riunite.

L’Analisi dei bisogni territoriali in ambito sportivo del comune di Reggio Emilia è un sondaggio che ha indagato la pratica sportiva a Reggio Emilia. Il campione partecipante è stato di 1.889 maschi e 1.589 femmine, che ha messo in evidenza una forte propensione cittadina per la pratica dello sport in tutte le fasce di età, superiore alla media nazionale. La ricerca ha anche messo in evidenza che i reggiani pensano che in futuro aumenterà la pratica di sport libero e destrutturato e che crescerà la richiesta di aree attrezzate per lo sport outdoor.

