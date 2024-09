Nasce la Polizia Scientifica dell’Appennino

L’altra sera nella sala formazione del Comando di polizia locale si è tenuto il primo corso che intende formare gli operatori della polizia locale dell’Appennino Reggiano, dell’Unione Terre Matildiche e della polizia locale della Provincia sulla normativa relativa agli stranieri e il fotosegnalamento. "Il percorso di formazione operativa porterà il Comando di polizia locale dell’Appennino Reggiano a dotarsi di un nuovo gabinetto di polizia scientifica che sarà operativo nei prossimi mesi – comunicano –. Questo strumento consentirà di facilitare le operazioni di polizia giudiziaria relativa all’identificazione delle persone in base alla nuova normativa del codice di procedura penale (riforma Cartabia). Il corso, tenuto dal comandante dell’Unione Comuni di Sorbara, Luca Di Niquili, ha impegnato i nostri agenti per 6 ore inquadrando la materia sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista tecnico operativo. Un progetto, quello del fotosegnalamento, che nasce da lontano con l’appoggio dell’allora presidente dell’Unione e attuale sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi". C’erano anche il sindaco di Toano Leonardo Perugi e i comandanti Reggiani, Ferrari e Fontana. Il consiglio dell’Unione Comuni dell’Appennino ha deliberato di aderire, unitamente all’Unione Terre Matildiche, al corso di formazione in relazione alla normativa che riguarda, soprattutto, il movimento degli stranieri.

"Abbiamo accolto l’opportunità di questo corso degli agenti di polizia locale, di cui si è svolta la prima seduta presso la sede dell’Appennino – afferma il sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione Appennino, Emanuele Ferrari – in quanto si tratta di un corso di polizia scientifica molto utile perché agevola procedure che riguardano gli stranieri. Nella prossima seduta assegneremo gli incarichi, fra l’altro già concordati". Infatti il sindaco di Toano, Leonardo Perugi, assessore dell’Unione Appennino, riceverà la delega alla polizia locale con la novità di un approccio scientifico della polizia giudiziaria. "Già il primo passo è stato fatto del sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi – afferma il primo cittadino di Toano –, che nella precedente legislatura ha condotto il ruolo di presidente dell’Unione Appennino con delega alla polizia locale. Con il primo incontro svolto, ora si stanno formalizzando gli accordi per cui sarò l’assessore dell’Unione delegato alla polizia locale. l’accordo di collaborazione con la polizia scientifica, ritengo sia importante perchè anche la nostra polizia locale dell’Unione potrà muoversi con nuovi strumenti che agevolano e completano in tempi più rapidi i servizi, soprattutto se rivolti ai migranti. Con questo corso i nostri agenti si muoveranno in un ambito più qualificato e più vicino alla polizia giudiziaria".

Settimo Baisi