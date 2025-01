"No all’ampliamento di Modula. Va detto basta al consumo di suolo"

"Il progetto di ampliamento presentato da Modula all’amministrazione comunale di Casalgrande, relativo a un potenziamento dell’attuale stabilimento lungo via San Lorenzo a Salvaterra, è la dimostrazione di quanto ancora ci sia da fare a livello di tutela ambientale non solo in Italia, ma nel mondo". A sostenerlo è il Movimento 5 Stelle di Casalgrande sull’espansione dell’azienda Modula. Molti cittadini sono contrari all’operazione di ‘cementificazione’ e hanno sottoscritto una petizione.

"Non vogliamo – sottolinea Giorgio Bottazzi, consigliere comunale del M5S – entrare nel merito dei piani industriali di Modula, ma da un’amministrazione i cittadini si aspettano un’attenzione particolare ai bisogni collettivi. Ovviamente tra gli interessi della collettività c’è anche l’occupazione: è facile capire quanto valga un posto di lavoro in più ed è facile quantificare economicamente quanto siano importanti gli oneri che chi costruisce dovrà versare al Comune. Il lato economico è facile da quantificare e non è così immediato invece quantificare quanto sia utile per la collettività salvaguardare il verde, diminuire il consumo di suolo pubblico".

L’esponente di minoranza sostiene che Casalgrande è "fra i comuni più cementificati dell’Emilia Romagna. Il territorio del nostro comune negli ultimi anni è stato soggetto a diversi eventi meteorologici estremi che in alcuni casi hanno provocato disagi e danni ai cittadini: sappiamo bene quanto l’eccessiva cementificazione concorra ad aumentare la pericolosità di tali fenomeni".

Per Bottazzi il Movimento 5 Stelle di Casalgrande "non ha incertezze: l’ampliamento non si deve fare e la transizione ecologica deve iniziare a prendere corpo attraverso scelte concrete che tutelino l’ambiente che è un bene pubblico. Non si può continuare a rimandare".

Matteo Barca