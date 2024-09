Parcheggi all’ospedale: "La petizione ha superato le duemila adesioni"

La raccolta firme per rivedere il piano sosta dei parcheggi dell’ospedale Santa Maria Nuova, promossa dal sindacato Fials e dalla cittadina Karin Silvi ha superato le 1.100 adesioni, confermando il forte sostegno dei cittadini di Reggio e provincia. In tantissimi hanno mostrato sostegno e un impegno attivo per la causa. Oltre alla firma al banchetto in piazza del Monte, "tanti giovani e adulti hanno contribuito prendendo volantini da distribuire in centro durante ’la vasca’ e coinvolgendo altre persone – raccontano gli organizzatori –, creando una catena virtuosa di solidarietà e partecipazione". "Una risposta straordinaria della comunità, persone che si fermavano spontaneamente ad aiutare e a incoraggiare anche i più indecisi. È stato un vero esempio di cittadinanza attiva", spiega Karin Silvi, promotrice della mozione e attivista di Coalizione Civica. "La frase più ricorrente tra i cittadini è stata: “Speriamo che ci ascoltino”. Commenta Giuseppina Parente di Fials: "Un tavolo di dialogo è necessario, anche in vista dell’apertura del Mire, per rivedere il sistema dei parcheggi all’ospedale per i dipendenti e i cittadini". Hanno firmato anche i cittadini della provincia, portando la conta totale delle adesioni alla causa di oltre duemila persone. L’ultimo appuntamento per firmare sarà sabato 28 dalle 9 alle 13 in piazza Fontanesi e dalle 15 alle 18.30 in piazza del Monte. "Con il sostegno di tutti possiamo farcela". Le richieste: sosta gratuita per le prime due ore nei parcheggi di piazzale Berengario, piazzale Galeno, piazzale centro oncoematologico Core h1-a, h2-a e nei futuri parcheggi previsti con l’ampliamento dell’ospedale.