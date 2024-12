Per la Casalgrande Padana l’anzianità di servizio è un valore

Nei giorni scorsi sono stati premiati i dipendenti che hanno festeggiato, nel corso del 2024, i 20, 30 e 40 anni di lavoro, in Casalgrande Padana. Per i 40 anni sono stati premiati Tiziana Margini, Dario Rivi e Stefania Rossi. Per i 30 anni Pietro Andriano, Marina Baldini, Daniela Bondavalli, Marco Cassinadri, Manuela Cigarini, Pietro Paolo Colaps, Monica Favali, Antonio Giannattasio, Luca Grassi, Giuseppe Illuzzi, Battista Laronca, Mirco Longagnani, Enrico Maccarone, Matteo Marmiroli, Alberto Montelaghi, Enrico Nasi, Rita Nasi, Sergio Pianezzola, Umberto Vaccari, Chiara Zanasi. Per i 20 anni Andrea Bedeschi, Giuseppe Bonicelli, Valentina Campioli, Simone Cavoli, Alan Ciampi, William Corradini, Lino Costi, Pasquale D’Angelo, Elena Debbi, Gianluca Ferraro, Rocco Ferruzzi, Andrea Giovannetti, Luigi Maccaro, Massimo Magnani, Giovanni Marzano, Luigi Massa, Andrea Mattioli, Riccardo Mattioli, Chiara Menozzi, Silvia Panesiti, Matteo Rinaldi, Giustina Scaduto, Mario Spaggiari, Sonia Venturi, Massimo Villano, Michele Zambelli e Katia Zanni. Il presidente Franco Manfredini ha ringraziato "le maestranze per la collaborazione e l’impegno costante che hanno consentito all’azienda una continua e costante crescita".

m. b.